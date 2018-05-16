В прокуратуре объяснили, на каких основаниях задержали главреда "РИА Новости Украина"

У следствия есть доказательства существования заказных статей, оплаченных из России, а досудебное расследование длилось три месяца, рассказала Тихончик

Спикер прокуратуры АРК Татьяна Тихончик рассказала, на каких основаниях задержали главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

"Действия (Вышинского – Ред.) совершены во вред суверенитету, государственному устройству Украины и территориальной границы, и те публикации, которые были в поддержку временной оккупации полуострова Крым", – рассказала Тихончик в комментарии NewsOne.

Кроме того, по ее словам, следствие располагает доказательствами размещения "заказных статей от РФ, которые поступали и были оплачены подозреваемому".

"Это и есть доказательством государственной измены... И не только материалы (журналистские – Ред.), но они в том же числе. Досудебное расследование продолжалось три месяца, и уголовное производство было начато именно по тем материалам, которые поступили в прокуратуру АР Крым. Поэтому говорить о четырех годах (длительности расследования – Ред.) я не могу. Как только поступили материалы в прокуратуру, было открыто уголовное производство и началось досудебное расследование", – отметила спикер прокуратуры АРК.

Отметим, как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении государственной измены Вышинскому будет направлено в Херсонский городской суд утром 17 мая.

Напомним, утром во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

По данным спецслужбы, подозреваемый ежемесячно получал около 53 тысяч евро на проведение своей деятельности: "Вышинский получал стабильное финансирование и на сегодняшний день мы можем говорить, что ежемесячно (он получал) 53 тысячи евро для проведения этой деятельности. Средства заходили к нам с территории Сербии. Из РФ в Сербию, из Сербии в Украину и тут уже распределялись Вышинским между структурами и лицами, привлеченными им для противоправной деятельности".