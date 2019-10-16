В прокуратуре проходит аттестация: почти никто не хочет уходить

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Пока в стране идет реформа прокуратуры почти все прокуроры подали заявления на прохождение аттестации. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Согласно предварительным подсчетам, всего в кадровые службы органов прокуратуры поступило заявлений на прохождение аттестации от 96% прокуроров", – говорится в сообщении.

В ГПУ уточнили, что работать в Офисе генерального прокурора намерены 80% прокуроров Генпрокуратуры.

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Относительно заявлений из регионов, то все прокуроры Винницкой, Запорожской и Черновицкой областей изъявили желание пройти аттестацию. К тому же 99% прокуроров хотели бы работать в органах обновленной прокуратуры на Волыни, в Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской и Черкасской областей. В остальных областях этот показатель превышает 90%, говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что аттестация прокуроров заключается в проверке профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

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Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал журналистам "Сегодня", что количество прокуроров в Украине уменьшат на 30%. Сейчас их в стране насчитывается до 11 тысяч. Зарплату же работникам прокуратуры сделают конкурентной, а сам правоохранительный орган будет реорганизован. Такие цели в ГПУ планируют воплотить в жизнь в течение двух лет.

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