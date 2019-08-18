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В прокуратуре уточнили детали экстрадиции израильского наркобарона, сбежавшего от СБУ

Сегодня, 14:13

Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта "Борисполь"

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

Основателя крупного международного наркокартеля Telegrass Амоса Дов Сильвера, у которого есть также гражданство США, успешно экстрадировали в Израиль

"Гражданин США Амос Дов Сильвер, задержанный после побега из аэропорта "Борисполь", в ночь на 18 августа 2019 года успешно экстрадирован из Украины в государство Израиль. Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта "Борисполь" в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа", – говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

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Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

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Фото: Depositphotos

Сейчас он фактически выдан компетентным органам Израиля.

Напомним, решение о выдаче Сильвера Израилю было принято в июне. 15 августа его уже пытались отправить Израиль, однако он сбежал от правоохранителей прямо в аэропорту в Борисполе. Позднее его поймали, а в СБУ началось служебное расследование.

Также мы писали об экстрадиции из Швейцарии гражданина Украины - бывшего совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

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Израиль наркобарон Украина экстрадиция

Источник: Сегодня

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