Украинцы недовольны качеством одежды и бытовой техники

В прошлом году наши потребители больше всего были недовольны качеством непродовольственных товаров и комуслуг — каждые две жалобы из трех посвящены этим вопросам. Такие данные опубликовала Госпродпотребслужба. А вот с продуктами у нас, похоже, ситуация намного лучше — защитникам прав потребителей поступило на них меньше всего — лишь 6,2%. Впрочем, по мнению экспертов, несвежей еды на прилавках тоже достаточно, но в большинстве случаев подобные вопросы решаются на уровне администрации магазинов — обманутому покупателю возвращают деньги или меняют товар на свежий.

На что жалуются

Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа уточнил, что 43% жалоб приходится на непродовольственные товары: одежду, обувь, бытовую технику. Почти половина жалоб (42,4%) признаны обоснованными и удовлетворены. А вот в сфере комуслуг их поставщики оказались неправы только в 33,9% случаев. Самое распространенные нарушения при проверках (75%) — отсутствие информации о продукции, в 17% случаев продавали просроченные продукты, 8% пришлись на другие нарушения, например, была завышена цена. Ежедневно ветврачи в лабораториях на продрынках проверяли продукты питания: сделано почти 500 млн анализов. Не допущено к продаже 30,718 тыс. тонн опасной продукции (мясо, молокопродукты, овощи). А вот топливо проверяли реже всего — на 177 АЗС обнаружили 102 нарушения. Но в Украине около 7000 заправок, то есть под проверки попали всего 2%. Поэтому говорить о том, что качество бензина у нас жестко контролируется, пока не приходится. Нечасто инспектировали и торговцев сигаретами — всего 230 субъекта хозяйствования. Из них 17 (7,4%) не соблюдали антитабачное законодательство, в частности продавали табачные изделия несовершеннолетним.

И как наказывают

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, мгновенно проверить торговую точку они не могут, нужно согласование с МЭРТ (за 14 дней) и в Госрегуляторной службе (5 дней). А за это время нарушители частенько успевают замести следы. Тем не менее за 2017 год оштрафовано 1376 частных предпринимателей почти на 190 тыс. грн или в среднем на 138 грн каждый. Также наказаны 644 фирмы. Здесь штрафы крупнее — 4,29 млн грн или в среднем по 6600 грн. По итогам 111 проверок государственно регулируемых цен наложено штрафов на 175 тыс. грн (средний штраф 1576 грн), а 5,3 млн грн было возвращено потребителям. В то же время при мониторинге регулируемых цен на лекарства в рамках госпрограммы "Доступные лекарства" выявлено завышение цен на 1,2 млн грн.