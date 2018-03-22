В пунктах пропуска проблем не будет – в погранслужбе раскрыли делали спецоперации

Несмотря на объявленную по всей Украине совместную спецоперацию пограничников, ВСУ и МВД, проблем на пунктах пропуска на украинской границе не будет, рассказал "Сегодня" помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, такая межведомственная спецоперация проводится в стране уже не первый год для того, чтобы отработать накопленную за год деятельности ГПСУ информацию о нелегалах, наркотрафике, контрабанде и другим правонарушениям.

"Никаких задержек не будет. Это традиционно. Мы уже третий или четвертый год подряд проводим такую широкомасштабную операцию. В чем заключается смысл – в том, что у нас, условно говоря, есть повседневные задачи, которые мы решаем самостоятельно, и в ходе решения повседневных задач накапливается определенная масса информации, которую мы можем реализовать, только объединив усилия с другими правоохранительными органами. Поэтому мы проводим совещания, планируем эти усилия и затем действуем точечно – например, по противодействию незаконной эмиграции, по выявлению каналов контрабанды и т.д. совместно с другими правоохранительными органами. Поэтому это и называется "операция". Она обычно длится от трех месяцев до полугода. И смысл ее заключается в концентрировании усилий нескольких ведомств на решении конкретных задач по противодействию преступности", – объяснил Слободян.

Так, украинские правоохранители сосредоточатся на задержаниях контрабандистов, незаконных мигрантов, но эти мероприятия не повлияют на работу пунктов пропуска на границе.

"Каких-то осложнений, условно говоря, в пересечении границы, не будет. Возможны локальные мероприятия, которые будут проводиться по задержанию лиц, которые занимаются противоправной деятельностью в приграничных регионах. Возможны локальные мероприятия в крупных городах, и они будут по выявлению очагов накопления незаконных эмигрантов. Возможны локальные мероприятия по задержанию организаторов каналов незаконной эмиграции. Но это – локальные мероприятия, не влияющие на формат работы пунктов пропуска", – подчеркнул Слободян.

По словам Слободяна, операция больше направлена не на пункты пропуска на границе, а на участки границы, за которыми пограничникам труднее наблюдать.

"Например, во время операции в 2016 году... работали конкретно по вузам и тем, кто выдает фиктивные справки на обучение потенциальным незаконным эмигрантам. Тогда такие ВУЗы оказались и в Харькове, и в Днепропетровске, и в Киеве... И в этом году – деталей я не знаю, но, скорее всего, что подобные мероприятия будут проводиться и во время нынешней операции", – добавил помощник главы ГПСУ.

Ранее сообщалось, что Украина и Молдова начали совместное патрулирование границы с Приднестровьем.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о новом договоре с пограничными службами стран ЕС.