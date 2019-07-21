В путешествие с Google: куда ездят украинцы, как бронируют билеты и какие ищут хитрости

Дешевые билеты на самолеты украинцы стабильно ищут в течении всего года, а вот пик поисков билетов на поезд приходится на июль

Магнитные бури в июле. Фото: Pixabay

Лето – пора отпусков и путешествий. Украинцы для отдыха выбирают самые разные места, начиная от Бердянска и заканчивая Испанией. Сайт "Сегодня" рассказывает, какие направления пользуются популярностью среди украинцев, за сколько чаще всего покупают билеты на самолеты и поезда, какие мобильные приложения могут пригодиться в поездке и как YouTube помогает планировать путешествие.

Бердянск, Карпаты и Турция – что интересует украинцев

Недавно компания Google проанализировала поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в.../відпочинок в..." за последние 3 месяца и выяснила, какие страны и курорты чаще всего ищут украинцы.

Что касается отдыха заграницей, то здесь традиционно первые позиции удерживают Турция, Египет и Болгария. Но по сравнению с прошлым годом в первой десятке два новичка: Черногория и Испания. В целом, десятка самых популярных зарубежных направлений выглядит следующим образом:

Турция

Египет

Болгария

Грузия

Кипр

Греция

Черногория

Хорватия

Тунис

Испания

А вот лидер отечественного топа заставит удивится. Ведь здесь на первом месте оказались не Одесса или Львов, а Бердянск, который в прошлом году занимал второе место по популярности. Украинский топ направлений выглядит так:

Бердянск

Карпаты

Одесса

Кирилловка

Затока

Геническ

Лазурное

Крым

Железный Порт

Урзуф

"В последнее время украинский туризм развивается сумасшедшими темпами. И направления отдыха в Украине по многим параметрам по количеству запросов не уступают зарубежным", – рассказывают в компании Google.

К тому же, по статистике, дешевые билеты на самолеты украинцы стабильно ищут в течении всего года, а вот пик поисков билетов на поезд приходится как раз на июль, еще один пик наблюдается перед Новым годом.

Полезные сайты и приложения

Индустрия туризма активно развивается с каждым годом. Все больше людей так или иначе связаны с этой отраслью. Дмитрий Шилюк, руководитель бизнеса в сегменте ритейл Google Украина рассказывает, что если собрать все деньги, которые так или иначе относятся к туризму, и сложить их все, это могло бы составить показатель третьей страны мира по ВВП после США и Китая.

"Каждое десятое рабочее место в мире так или иначе связано с туризмом: продаете ли вы кофе, продаете билеты, организовываете экскурсии – все это связано с туризмом", – отмечает Шилюк.

Он добавляет, что за последние два года количество запросов по теме "куда поехать", "что делать в том или ином городе" выросло более чем в шесть раз.

Сейчас, в эру цифровых технологий, уже не одно путешествие не обходится без помощи смартфонов и интернета. Недавно появился полезный сайт Google Поездки, где можно искать авиабилеты, лучшие варианты проживания, получать рекомендации по направлениям поездок и т.д. Работает этот сервис абсолютно бесплатно, и от вас потребуется только подключение к интернету.

Естественно, незаменимая вещь – это Google Карты. Собственно говоря, они полезны даже в своем городе, где часто не можешь найти нужную улицу; что уж говорить о путешествиях за границу. Помимо онлайн навигатора можно скачать себе офлайн карты местности, в которую вы собираетесь. Также в картах есть очень полезная функция – возможность включить хронологию, которая покажет все места, где вы были за последнее время. Благодаря этому легко можно вспомнить название той или иной достопримечательности и найти забытый магазин.

Конечно же в другой стране не обойтись без Переводчика Google, который поможет вам общаться на более чем 100 языках, а в Google Фотоавтоматически будет сохраняться все, что вы сфотографируете и снимете на свой смартфон.

Интересно и то, что сейчас в путешествиях и их планировании немаловажную роль играет YouTube.

"В последнее время растет популярность YouTube-каналов, посвященных путешествиям, и все больше людей ищет на YouTube видео с репортажами из разных стран, советами бывалых путешественников, и смотрит реальные впечатления и отзывы людей в видеоформате", – отмечают в компании.

Мы уже писали, что YouTube – это феномен современного мира. Каждую минуту туда загружается более 500 часов контента, а количество пользователей почти достигло 2 млрд. В день люди отсматривают более 1 млрд часов различного контента. При этом 70% просмотров в мире приходится на мобильные телефоны. В Украине этот показатель ниже – 49% просмотров происходит на смартфонах.

"По американской статистике примерно два из трех пользователей заходят на YouTube, чтобы посмотреть хотя бы один ролик перед тем, как отправиться в собственную поездку. В связи с этим трэвел-контент растет достаточно быстрыми темпами", – рассказала Анастасия Дембовская, менеджер по работе со стратегическими пантерами YouTube.

Люди смотрят на YouTube блоги с путешествиями, а в категории подсказок для путешествий люди чаще всего ищут советы о том, как правильно упаковать свои вещи.

"В Украине мы видим, что контент о путешествиях становится особо популярным в трэвел-сезон отпусков. Люди ищут лайфхаки, чтобы узнать, как удобнее планировать, как найти место для ночлега. Кроме самих путешествий, люди ищут контент о путешествиях даже тогда, когда никуда не едут", – подытожила Дембовская.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как отдохнуть подешевле.

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