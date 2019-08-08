В пятницу – грозы, а на выходных – жара и солнце: какой будет погода до конца недели

Непогода уйдет из Украины, а на смену дождям и ветрам придет настоящая летняя погода

/ Фото: Сегодня

Непогода в Украине продолжится в пятницу – на всей территории страны дожди с грозами, а вот на выходных, 10-11 августа, – везде сухо и до +30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в пятницу, 9 августа, всю Украину накроют дожди с грозами, но будет тепло – 25-29 градусов, на юге до +31. В Киеве тоже гроза и 25-27 тепла.

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С субботы, 10 августа, погода в Украине наладится, и полностью уйдут дожди. Температурный режим будет оставаться таким же. Только на востоке будет немного свежее – 24-26 градусов.

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В воскресенье, 11 августа, дожди синоптики обещают в Ровенской, Волынской и Закарпатской областях. На остальной территории страны без осадков и жарко 26-30 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", в результате ливня и ураганного ветра, которые в четверг, 8 августа, накрыли Киев, в городе повалены десятки деревьев в разных районах, есть подтопления. В частности, на Троещине также ветер сорвал с небольшой пристройки крышу, а сломанное дерево упало на припаркованный автомобиль.

Видео: Kyiv Live

Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

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