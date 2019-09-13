В работе ПриватБанка ликвидирован масштабный сбой

В банке пообещали, что система будет работать корректно

Машина, под которую заложили взрывчатку

Технические службы ПриватБанка восстановили стабильную работу процессингапосле масштабного сбоя в работе в пятницу, 13 сентября.

Об этом заявила представитель пресс-службы ПриватБанка Ирина Музычук в Facebook.

"Уже нашли, исправили, починили, сейчас все будет работать корректно. Извините, пожалуйста, за эти хлопоты, мы и сами переживаем, это действительно чрезвычайных ситуациях, но уже все под контролем", – заметила она.

Реклама

Технические службы ПриватБанка восстанавливают стабильную работу процессинга.

Восстановление работы процессинга после аварийного сбою произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановлении стабильной работы сети безналичных операций.

В тренде В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из "Альфы"

"Просим прощения наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что 11 сентября правоохранители провели в ПриватБанке обыски, которые были санкционированы судом. Следственные действия прошли в главном офисе финучреждения в Днепре.

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что финучреждение работает в обычном режиме и продолжает оставаться самым прибыльным банком страны. Он также добавил, что ПриватБанк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама