В работе ПриватБанка ликвидирован масштабный сбой

Технические службы ПриватБанка восстановили стабильную работу процессингапосле масштабного сбоя в работе в пятницу, 13 сентября.
Об этом заявила представитель пресс-службы ПриватБанка Ирина Музычук в Facebook.
"Уже нашли, исправили, починили, сейчас все будет работать корректно. Извините, пожалуйста, за эти хлопоты, мы и сами переживаем, это действительно чрезвычайных ситуациях, но уже все под контролем", – заметила она.
Технические службы ПриватБанка восстанавливают стабильную работу процессинга.
Восстановление работы процессинга после аварийного сбою произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановлении стабильной работы сети безналичных операций.
"Просим прощения наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", – говорится в сообщении.
Новости "Сегодня" писали, что 11 сентября правоохранители провели в ПриватБанке обыски, которые были санкционированы судом. Следственные действия прошли в главном офисе финучреждения в Днепре.
Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл заявил, что финучреждение работает в обычном режиме и продолжает оставаться самым прибыльным банком страны. Он также добавил, что ПриватБанк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах.
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