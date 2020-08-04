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В Раде хотят усилить наказание за домашнее насилие: что предлагают депутаты

4 августа, 18:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Любителей поднять руку на детей или взрослых родственников ждет неприятный сюрприз

В последнее время домашнего насилия в Украине стало больше, в основном из-за карантина. Но эту проблему хотят решить депутаты. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола".

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Об этом сообщила в Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она напомнила, что сегодня большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета и в результате дети и другие члены семьи страдают вдвойне.

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"Мы с коллегами подумали над тем, как сделать ответственность за домашнее насилие более адресной, и предлагаем привлекать нарушителей к общественно полезным работам с направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему. Вероятно, что с метлой в руках в течение 120-240-360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в трудном положении. Также очень важным нововведением относительно возможности рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия самих обидчиков, которые часто пытаются спрятаться от следствия, что сильно усложняет скорейшее принятие решения о наказании", – написала Кравчук.

Отметим, что во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия, не исключением стала и Украина. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия. Сайт "Сегодня" рассказывал, куда обращаться украинцам в случае насилия в семье.

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Верховная Рада законопроект насилие в семье домашнее насилие Евгения Кравчук

Источник: Сегодня

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