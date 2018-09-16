В Раде хотят ввести новые запреты для водителей и ужесточить правила дорожного движения

Украинские нардепы решили, что в случае остановки транспортного средства водитель должен передавать документы в руки полицейского. Члены комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, рекомендовали парламенту принять за основу законопроект 7286, наработанный Кабмином.

Об этом известный автоюрист Владимир Караваев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, если законопроект будет поддержан Радой, то в случае остановки полицейским транспортного средства водитель будет обязан: держать руки в поле его зрения, а по требованию копа – заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и выйти из автомобиля. Покидать транспортное средство без разрешения полицейского запрещено.

"Члены комитета также согласились с необходимостью уменьшения "ненаказуемого" порога скорости до 10 км/час, с увеличением штрафов по основным нарушениям с 425 до 510 грн, однако не согласились с правом полицейского на остановку транспортных средств с целью проверки водителей на состояние опьянения", – продолжает автоюрист.

Он добавил, что сроки судебного рассмотрения дел по водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, должны оставаться прежними – три месяца вместо предложенного года.

Однако о датах рассмотрения законопроекта на пленарных заседаниях ВР пока не известно.

Сообщение юриста вызвало бурную реакцию посетителей его странички – одни поддерживали решение нардепов, другие – были настроены резко против. К обсуждению вопроса подключились гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, юрист, специализирующийся на вопросах, связанных с ДТП Вадим Володарский, журналист Егор Чечеринда и другие известные лица.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" назвал пять главных "наездов" гаишников и рассказал, как от них отбиться. Сообщалось, что можно показывать права через стекло, дышать в алкотестер вместо лица инспектора и не отдавать страховой полис "просто так".

Также назывались шесть аргументов водителя против незаконных претензий со стороны копов и объяснялось, какое требование правоохранителя законно, а какое — нет.