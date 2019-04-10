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В Раде и Кабмине важные законы, а Совбез ООН и Евросоюз собираются по Ливии и Brexit: топ-темы дня

Сегодня, 11:34

Среда, 10 апреля, будет насыщена событиями в Украине и мире, которые получат свое развитие в течение дня

В Раде и Кабмине важные законы, а Совбез ООН и Евросоюз собираются по Ливии и Brexit: топ-темы дня Украина Среда, 10 апреля, будет насыщена событиями в Украине и мире, которые получат свое развитие в течение дня

В среду, 10 апреля, украинская и мировая пресса будет следить за целым рядом важных и глобальных событий, которые будут происходить как в нашей стране, так и за рубежом. 

Состоятся заседания Верховной Рады и Кабмина. Депутаты продолжат рассмотрение языкового закона, а правительство – социально-экономические постановления, включая инклюзивное образование и запрет на импорт из РФ.

Всеукраинский земельный форум 2019 года с участием представителей власти и иностранных экспертов. Комитет Рады по вопросам аграрной политики представит наработки по обороту земель сельхоз назначения.

Офис Совета Европы в Украине презентуют доклад о системе финансирования Общественного вещателя в Украине в контексте свободы слова и информационной политики.

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Ливии в связи с военной эскалацией в Триполи. С докладом выступит спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе

Экстренный саммит глав государств и правительств ЕС в Брюсселе обсудит отсрочку Brexit "с открытой датой" на срок до одного года, если Великобритании согласится на участие в выборах в Европарламент 23–26 мая.

О том, какими были итоги дня вторника, 9 апреля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег Верховная Рада, ООН, саммит, триполи, доклад, Кабинет министров, Brexit

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