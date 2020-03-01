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В Раде появилась новая традиция по выходным и праздникам

1 марта, 14:34

Станислав Кожемякин

С 1 марта возле парламента будут несли почетный караул бойцы Национальной гвардии

В украинском парламенте ввели новую традицию – теперь в выходные и праздничные дни бойцы Национальной гвардии будут нести почетный караул возле Верховной Рады.

Кроме того, нацгвардейцы будут торжественно поднимать Государственный флаг Украины.

По случаю открытия этой традиции 1 марта на площади Конституции возле парламента состоялось торжественная церемония, в котором среди прочих приняли участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и министр внутренних дел Арсен Аваков.

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На мероприятии Разумков отметил, что такая традиция "это хорошо, это празднично, это дань уважения государственному флагу". Глава Рады напомнил, что подобные традиции существуют во многих странах.

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"Именно Национальная гвардия будет нести почетный караул перед стенами украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 года здесь, на этой площади, погибли четверо сотрудников Нацгвардии", – отметил Разумков.

Он имеет в виду беспорядки, которые проходили под Радой после принятия в первом чтении законопроекта о поправках к Конституции касательно децентрализации. В ходе столкновений в правоохранителей бросили гранату – один солдат срочной службы Нацгвардии Украины погиб на месте, и еще трое скончались позже в госпиталях от полученных ранений.

Напомним, в прошлом году в Национальной гвардии Украины появились пешие патрули – лишь за первую неделю работы бойцы обнаружили и задержали 32 человека по подозрению в совершении уголовных преступлений.

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Верховная Рада караул нацгвардия Дмитрий Разумков

Источник: Интерфакс-Украина

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