В Раде предложили на время карантина финансово поддержать культуру и креативные индустрии

В комитете по гумманитарной и информполитике убеждены - такая поддержка крайне необходима отрасли

Финансово поддержать культуру и креативные индустрии на время пандемии и общенационального карантинапредлагает комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Депутаты комитета собрались в режиме видеоконференции, предложения еще нарабатывают. Речь идет как о прямой финансовой поддержке, так и об освобождении от уплаты налогов и аренды. Для малых предпринимателей хотят добиться беспроцентных кредитов, при условии, что те не уволили своих работников.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко убежден: если не будет поддержки, многие представители отрасли не переживут карантин. А сотни тысяч людей не выйдут на работу.

"Речь идет не только о телепрограммах, фильмах, книгах, сайтах, музеях, а также об обычных вещах – которые воплощаются в кувшины для молока, которые стоят у вас дома, или – картины. Мы обсудили новый формат этого решения – создание рабочей группы из представителей всех фракций, представленных в комитете, для того, чтобы наработать в очень короткие сроки, за 2-3 дня, пакет законопроектов, которые позволят принять межфракционное решение, направленное на поддержку этих отраслей", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. В тренде Дожди уже близко: в ближайшие дни изменится погода

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что депутаты намерены собраться на внеочередное заседание Верховной Рады, ориентировочно – в понедельник, 13 апреля.

Напомним, в Украине введен карантин и режим чрезвычайной ситуации – до 24 апреля.

Сегодня же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантинные мероприятия в Украине непременно будут ослаблены, но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

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