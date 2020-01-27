В Раде предлагают запретить телефоны в школах: что это значит

Запрет на телефоны уже широко распространен в разных странах мира

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Пока родители выбирают смартфоны для своих детей в школу, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2792, которым предлагается запретить использование учащимися мобильников не в учебных целях. Документом предлагается внести дополнения в законы Украины "О высшем образовании" и "Об общем среднем образовании".

Автор законопроекта нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что из-за смартфонов детям не хватает нормального живого общения, плюс "зависание" в телефоне вредит учебному процессу.

"Дети не должны тратить время на свои смартфоны или планшеты. Очевидно, что интернет дает огромные преимущества. Но если дети находятся в социальных сетях или компьютерных играх достаточно долго, то им не хватает времени, чтобы поговорить с родителями, заняться спортом, сделать домашнее задание или поиграть с друзьями", – говорится в пояснительной записке.

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Гончаренко в своем законопроекте отмечает, что такая практика существует в некоторых странах, где школьники либо приносят в учебное заведение телефон, не пользуются им, либо и вовсе им запрещено брать его с собой на учебу.

Нардеп также считает, что запрет на использование гаджетов с доступом к сети позволит сократить случаи интернет-боулинга, и окончательно решит вопрос с кражами дорогих аппаратов.

"Законопроектом предлагается установить запрет на использование мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, всем участниками учебно-воспитательного процесса во время проведения учебных занятий, за исключением использования таких устройств в образовательных целях и детьми с особыми образовательными потребностями. Порядок пользования мобильной связью и другими гаджетами в учреждениях общего среднего образования определяется руководителями этих заведений с участием ученического и родительского и других органов самоуправления", – говорится в законопроекте.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2014 году Минобразования отменило запрет на мобильники в школах, но телефонами разрешено пользоваться только вне учебного процесса. Читайте подробней, как на это отреагировали в школах.

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