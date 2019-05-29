В Раде важные ратификации, в Казахстане саммит ЕАЭС, а Украина накроют штормы: топ-темы дня

В среду, 29 мая, определились главные темы, за которыми будет следить пресса

Заседание Верховной Рады. На повестке дня отчет Счетной палаты, два постановления и ряд важных экономических ратификаций с Евросоюзом, Великобританией и Турцией.

При содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) состоится молодежный Форум, в котором примут участие министр молодежи и спорта Игорь Жданов и премьер-министр Владимир Гройсман.

Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу адвоката о смягчении меры пресечения одному из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.

Непогода в Украине. На западные области обрушились штормы с грозами и градом. В течение нескольких дней, по прогнозам синоптиков, непогода продвинется вглубь страны на центральные области.

В Нур Султане проходит пятый саммит ЕАЭС с участием глав государств-членов союза. По результатам планируют подписать ряд договоров в экономической сфере, в том числе о едином таможенном кодексе.

О том, какими были итоги вторника, 28 мая, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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