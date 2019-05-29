В Раде важные ратификации, в Казахстане саммит ЕАЭС, а Украина накроют штормы: топ-темы дня
В среду, 29 мая, определились главные темы, за которыми будет следить пресса
Заседание Верховной Рады. На повестке дня отчет Счетной палаты, два постановления и ряд важных экономических ратификаций с Евросоюзом, Великобританией и Турцией.
При содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) состоится молодежный Форум, в котором примут участие министр молодежи и спорта Игорь Жданов и премьер-министр Владимир Гройсман.
Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу адвоката о смягчении меры пресечения одному из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому.
Непогода в Украине. На западные области обрушились штормы с грозами и градом. В течение нескольких дней, по прогнозам синоптиков, непогода продвинется вглубь страны на центральные области.
В Нур Султане проходит пятый саммит ЕАЭС с участием глав государств-членов союза. По результатам планируют подписать ряд договоров в экономической сфере, в том числе о едином таможенном кодексе.
О том, какими были итоги вторника, 28 мая, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Раде важные ратификации, в Казахстане саммит ЕАЭС, а Украина накроют штормы: топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жара до +31, но и непогода не отступает: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Лето уже совсем близко, но дожди не хотят покидать территорию Украины, особенно достается западным областям
Публичный смысл или политическая подоплека: что значит отмена очередного заседания Кабмина
По мнению экспертов, украинцам не стоит бояться правительственного безвластия