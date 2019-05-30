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В Раду собрались баллотироваться пять ветеранов войны на Донбассе

30 мая, 05:18

Сейчас ветераны АТО готовятся лишь к праймериз от общественной организации

Фото: AFP

На досрочных выборах в Верховную Раду планируют баллотироваться пятеро ветеранов войны на Донбассе – Алексей Петров, Мартин Брест, Александр Погребиский, Валерий Прозапас и Александр Гром.

Так, офицер ВСУ Дмитрий Иванов ("Ночной сталкер") написал в Facebook, что реальные ветераны выбиваются в нардепы.

"Знаю всех пятерых, Прозапаса – чуть меньше, а Грома – знаю довольно хорошо. Все пятеро достойны, на мой взгляд", – написал он.

Ветеран АТО Алексей Петров отметил, что 4 июня пройдет праймериз от общественной организации "Дело общин".

В свою очередь Мартин Брест в Facebook написал: "Через полтора месяца мы увидим, проходим ли в ВР. Все просто. Мой профайл с программой – на сайте, в разделе "Выборы", профайлы парней – там же. И хотя там есть автобиографии и даже "программы" – нам нечего тебе сказать сверх того, что ты знаешь о нас уже сейчас. Рада все равно будет выбрана, 450 человек все равно взгромоздятся на эти проклятые стулья, и фактически мы будем там видеть или нас, или пятерых старых "опытных политиков", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и теперь досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля. Так, команда нового президента хочет понизить проходной барьер с 5% до 3%, чтобы в парламент могли попасть молодые политики. В комментарии сайту "Сегодня" политолог Тарас Загородний объяснил, что может сорвать гонку за депутатские мандаты.

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Тег выборы, Рада, ветераны АТО

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