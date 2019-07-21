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В районе Африки загорелся украинский траулер, пропал моряк: видео и фото горящего судна

21 июля, 07:36

Океанский траулер десять дней назад исчез с электронных карт, но потом неожиданно с ним случилось ЧП

На днях украинский моряк погиб в Южной Атлантике, а теперь неподалеку Африки загорелся украинский океанский траулер "Иван Голубец", с которого пропал один моряк.

Об этом "Думской" стало известно от членов экипажа судна.

Отмечается, что траулер находился в момент возгорания в районе Западной Африки. В результате ЧП сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски.

Как пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно "Капитан Сухондяевский", которое взяло "Ивана Голубца" на буксир, чтобы оттащить к берегу.

Отметим, что последний раз АИС судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, зафиксировала его местоположение возле порта Нуадибу, что на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад. После этого траулер по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт.

В настоящее время в государственной собственности Украины находится всего четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

Как недавно сообщали новости "Сегодня", на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинского моряка. Тело украинца нашли на борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане.

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Тег пожар, Африка, моряк, судно, траулер

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