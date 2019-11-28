В районе Шри-Ланки с борта иностранного судна исчез украинский моряк

Фото: Евгения Матвийчук, Facebook

В районе Шри-Ланки с борта контейнеровоза Thalassa Patris, шедшего под флагом Сингапура, исчез украинский моряк Владислав Маслов.

Как написал на своей странице в Facebook отец пропавшего моряка, на судне его сын работал на должности второго помощника капитана. На борт Thalassa Patris парень поднялся 18 ноября в Сингапуре.

Фото: Евгения Матвийчук, Facebook

Представители компании-судовладельца рассказали, что последний раз Владислава видели 23 ноября в 4 часа утра. Судно в это время находилось в районе Шри-Ланки. У моряка был с собой мобильный телефон, и звонки на него доходили еще до 24 ноября 2019 года.

"После новости о пропаже поиски толком не проводились ни компанией судовладельцем, ни береговыми службами страны, в территориальных водах которой проходило судно. Единственное, что было сделано – это возврат Thalassa Patris в квадрат, где предположительно последний раз видели Владислава на судне, и визуальный поиск его в воде в светлое время суток (продолжительностью примерно 8 часов). Согласно информации от членов экипажа этого судна – внятных поисков на самом судне не было произведено. На сегодня судно продолжило свой путь", - отметил отец пропавшего.

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Кроме того, по его словам, сам капитан судна сообщил жене Владислава о происшествии только на третий день после пропажи. Мужчина считает, что члены экипажа, скорее всего, получили команду ни с кем не выходить на связь по этому вопросу.

Отметим, что судно принадлежит компании Enesel, которая зарегистрирована в Сингапуре, а штаб-квартира компании находится на Кипре. Порт следования судна – Пирей (Греция) через Суэцкий канал.

На данный момент семья Владислава своими силами объявила его в розыск, задействовали национальную полицию Украины, Интерпол, Министерство иностранных дел Украины, вышли на посольства и консульства Украины в Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, на главу порта Коломбо, на Международную глобальную федерацию транспортных рабочих.

Ранее мы сообщали, что в Кельтском море после шторма погиб украинский моряк.

А 19 июля стало известно о гибели украинского моряка в Южной Атлантике. Трагедия случилась на борту судна AP DUBRAVA.

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