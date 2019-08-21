В районе Волновахи вследствие ДТП пострадали пять человек

Столкнулись микроавтобус и трактор-опрыскиватель, пострадали пять человек

На автодороге Волноваха-Валерьяновка 20 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel Vivaro и самоходного опрыскивателя, сообщает Волновахский районный отдел полиции.

"В результате аварии пострадали водитель автомобиля и его пассажиры, среди которых ребенок в возрасте 2,5 года. Правонарушитель привлечен к ответственности. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу, где они получили необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что в отношении водителя сельскохозяйственной техники полицейские составили административный протокол по ст. 124 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года", – отметили в пресс-службе отдела.

Ранее сообщалось, что в Днепре мажор на Jaguar "прокатил" полицейского на капоте.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о данных Патрульной полиции по аварийности в Украине за минувшие семь месяцев этого года. Так, за этот период зафиксировано свыше 86 тысяч аварий, в которых погибло 1688 человек и около 17 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, все показатели аварийности на украинских дорогах существенно выросли в сравнении с тем же периодом прошлого года.

К слову, 20 августа в Киеве возле станции метро водитель Mercedes насмерть сбил девушку на переходе и сбежал.

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