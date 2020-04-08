В разгар эпидемии: СБУ накрыла производство "медицинского" контрафакта (фото, видео)

В Житомирской и Киевской области служба безопасности Украины разоблачила масштабное незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств. Антисептиков у преступников изъяли на миллионы гривен.

В пресс-службе СБУ рассказали, что о попытках дельцов сбыть свой товар оперативники узнали еще в начале марта. Они пытались продать свои антисептики в медучреждения, в том числе и в областную детскую больницу.

Как выяснилось, "бизнес" организовали трое жителей Житомира. Одна из них раньше работала на местном предприятии, которое легально производит антисептик. Подпольные цеха злоумышленники обустроили в арендованных помещениях в промышленной зоне Житомира. В Киеве их организовали в нежилых помещениях на окраине города. Антисептики изготавливали из сырья сомнительного происхождения и по неизвестной рецептуре. К тому же, они работали без разрешительных документов и контроля качества.

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Отметим, что в этих цехах изготавливали подделки не только отечественных дезинфекторов, но и антисептиков "стандарта ЕС". Готовую продукцию уже сбывали через аптечные сети, в том числе коммунальные, и интернет-магазины.

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В Житомире и в Киеве правоохранители обнаружили почти 70 тысяч литров спиртосодержащего вещества "этанол", примерно 10,5 тысяч литров готового фальсификата, химические соединения, наклейки марок производителей и оборудование для изготовления контрафакта.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности", – добавили в СБУ.

Напомним, недавно в заброшенном сельском ДК в Козаровичах под Киевом полицейские "накрыли" подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

Кроме того, ранее в столице разбойники с оружием украли у спекулянтов 100 тысяч медмасок.

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