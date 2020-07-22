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В разведке рассказали о российских трофеях ВСУ на Донбассе

22 июля, 05:17

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Представитель ГУР отметил, что удалось собрать всю линейку российских БПЛА

Украинские военные в качестве трофеев собрали все виды беспилотников, которые Россия применяет на Донбассе. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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На вопрос журналиста, есть ли у военных какие-то интересные трофеи, он ответил: "Да, конечно".

"Мы собрали весь спектр беспилотных летательных аппаратов, которые использует против нас Российская Федерация. Вся "линейка". С их помощью оккупанты производили разведку, могли наводить артиллерию, рассылать SMS нашим бойцам, например, такого содержания: "Солдат ЗСУ! Тебе чекають та кохають рідні!" и т. д. Свои беспилотники они постоянно совершенствуют. По нашей информации, в боевых подразделениях (оккупантов) работают и представители заводов-изготовителей различного вооружения. Они в боевых условиях отслеживают параметры, вносят коррективы и модернизируют образцы техники и оружия", – сказал Скибицкий.

Как сообщали новости "Сегодня", весной на Донбассе ВСУ сбили беспилотник РФ за два миллиона долларов. Военные передали сбитый БПЛА соответствующим сотрудникам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

А тем временем в Украине разработали специальное ружье против беспилотников. С помощью специального устройства вражеский дрон можно посадить за три минуты.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

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Донбасс разведка трофеи беспилотники Скибицкий

Источник: Сегодня

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