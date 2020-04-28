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В реку под Николаевом заплыл краснокнижный дельфин: видео

28 апреля, 13:30

Тина Наринецкая

Афалина заметил рыбоохранный патруль

В Николаевской области в реку Южный Буг, в которую сбрасывали мусор, с моря заплыл черноморский афалин. Краснокнижного дельфина заметили работники рыбоохранного патруля.

Впервые дельфина заметили еще 27 апреля – он плавал вблизи села Сэбин. Ему на помощь направили ​​рейдовую группу. Сначала афалин был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Позже он все-таки успокоился и пошел на контакт.

Видео: Николаевский рыбоохранный патруль

"Спасти дельфина не так просто. Для этого нужно специальная техника и принадлежности. Однако, нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолело 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся", – рассказал начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

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Сейчас инспекторы продолжают операцию по спасению дельфина.

Ранее мы рассказывали, что в Таиланде рыбакам посчастливилось снять редчайших дельфинов-альбиносов.

Кроме этого "Сегодня" писали, какдельфины помогли рыбакам ловить рыбу.

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