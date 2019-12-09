В роботизированных аптеках платят до 25% меньше за лекарства

Когда ухудшается здоровье, меньше всего хочется собираться, идти в аптеку и стоять в долгой очереди. Домашний запас препаратов формируют, чтобы предупредить такую ситуацию. Выделите время на ревизию в домашней аптечке, запишите в телефон названия средств, которых не хватает, чтобы быстрый список нужный аптечных товаров был под рукой. Вы сможете заглянуть за покупками по дороге домой.

С 1 декабря роботизированные аптеки "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" проводят акцию "Від Морозків"*со скидками на лекарства. Если в вашей домашней аптечке закончились препараты, которые включены в акционный перечень, можете восполнить запасы. Кроме лекарств, скидки касаются фиточая, контрацептивов и других товаров. Чтобы узнать, на чем конкретно предлагают сэкономить роботизированные аптеки, можете обратиться к провизору.

Когда действуют скидки "Від Морозків"?

Если собираетесь в поездку или просто хотите иметь под рукой аптечные товары, которые могут понадобиться, заходите в роботизированную аптеку под брендом "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ", "Благодия" и "Аптека Копейка". Акция "Від Морозків" действует два месяца – с 1 декабря 2019 года по 30 января 2020 года. В этот период можете найти в роботизированных аптеках товары со скидками до 25%.

Роботизация в тренде

Аптеки под брендами "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" предлагают заплатить до 25% меньше за товары и не стоять в долгих очередях. Вместо провизора нужные позиции на полке ищет PharmBot – специальный аптечный робот, который не ошибается и выполняет задачу за 7 секунд. Он возьмет на полке нужное количество упаковок, перенаправит заказ провизору, чтобы посетитель быстрее сделал покупку в аптеке.

Познакомиться с роботом можно в любое время, а приобрести товары по акции – только с 01.12.2019 по 30.01.2020 г. Не упустите возможность экономить, пополняя аптечку нужными средствами!

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации и об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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