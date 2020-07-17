В России автобус с украинцами попал в ДТП и сгорел: есть пострадавшие (видео)

В Липецкой области России рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с "ГАЗелью" и загорелся. В ДТП пострадали пять человек.

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Как сообщает пресс-служба МЧС России, авария произошла ночью 17 июля на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе. После столкновения автобус загорелся – его тушили пожарные. По предварительной информации, в автобусе находилось 39 человек, в том числе ребенок.

Всего пострадали пять человек. Троих из них забрали в больницу с легкими травмами, двое – от госпитализации отказались. Всех участников ДТП на месте осмотрели работники бригады скорой помощи.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ЕДДС Елецкого района, среди пострадавших – три пассажира украинского рейсового автобуса и его водитель, а также водитель грузовой "ГАЗели". Отмечается, что оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

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"Среди пострадавших – житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные – жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги. Всего в автобусе находились около 40 человек", - говорится в сообщении.

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Сейчас, по ее словам, решают, куда пассажиров повезут: в гостиничный комплекс или просто они "будут греться в предоставленных нами автобусах". За ними уже направили автобус из Воронежа.

Напомним, в Винницкой области перевернулся рейсовый автобус. ДТП произошло на трассе Тульчин – Кирнасовка.

Также в Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус "Ивано-Франковск – Мукачево". Четверо пассажиров пострадали, один человек погиб.

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