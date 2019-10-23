В России госпитализировали "экс-телохранителя Яроша"

Александр Шумков. Фото: скриншот

Объявившего голодовку в российской колонии политзаключенного украинца Александра Шумкова госпитализировали – узника Кремля доставили в тюремное медучреждение.

Ссылаясь на адвоката Романа Лызлова, который представляет интересы незаконно осужденного в России украинца, тетя последнего Людмила Шумкова сообщила в Facebook, что его положили в больницу Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ в Торжке.

"По сообщению защитника Романа Лызлова, который сейчас находится в Торжке, Сашу вчера вывезли в больницу УФСИН в связи с голодовкой", – пишет женщина 23 октября.

Кроме того, Шумкова опровергла информацию о том, что ее племянника доставили из колонии в московское СИЗО, и опубликовала его письмо, датированное 17 октября.

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По словам политзаключенного, врач, который измерял его вес и давление, прокомментировала голодовку следующими словами: "Хохляндия нам спокойно жить не дает!".

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"Держусь, как и раньше, отлично", – пишет он, добавив, что требует визита священника и российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

На данный момент Роман Лызлов находится на заседании, на котором рассматривают жалобу защиты о незаконном содержании Шумкова в штрафном изоляторе, после чего планирует посетить украинца в больнице.

Напомним, что российские пограничники задержали Александра Шумкова в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда он пытался въехать на российскую территорию в августе 2017 года. Впоследствии российские следователи назвали его бывшим телохранителем лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Он не вошел в список украинцев, которых Кремль в прошлом месяце обменял на россиян, отбывающих наказание на территории Украины, однако может войти в следующий список. Подробнее об обмене в видеосюжете "Сегодня":

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