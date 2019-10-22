В России готовятся признать украинцев носителями русского языка: детали

Государственная Дума РФ / Фото: сайт Госдумы РФ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка, что снимает требование о прохождении собеседования при обращении за получением гражданства России.

Изменения предлагается внести в закон о гражданстве, они предполагают, что граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, могут быть признаны таковыми без прохождения собеседования.

Согласно российскому законодательству, иностранцы могут быть признаны носителями русского языка, если они сами, либо их родственники по прямой восходящей линии, постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ, на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

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Стоит отметить, что статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство РФ в упрощенном порядке – претендентам не нужно проживать в стране на протяжении пяти лет, чтобы получить паспорт.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства гражданам Украины.

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Позже стало известно, что в РФ готовят закон, который уменьшает количество бюрократических проволочек для получения российского паспорта потомками граждан бывшего Советского Союза, в том числе и украинцам.

Также напомним, что в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, расширяющий перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения украинского гражданства, позволив получать паспорт страны иностранцам и лицам без гражданства, которые защищали Украину, и гражданам РФ, которые подверглись политическим преследованиям на родине.

Кроме того, в Офисе президента рассматривают возможность предоставления этническим украинцам, живущим за рубежом, второго гражданства – Украины.

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