В России начался суд над украинским пранкером: обвиняют в терроризме

Россияне хотят посадить Никиту Кувикова в тюрьму за разведение паники после пожара в "Зимней вишне"

Никита Кувиков, он же Евгений Вольнов. Фото: скриншот

Российский суд может признать украинского пранкера Никиту Кувикова виновным в терроризме. В сети он больше известен как Евгений Вольнов.

Украинца требуют арестовать заочно за распространение ложной информации о количестве жертв прошлогоднего пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Следственный комитет РФ подал в Басманный суд Москвы ходатайство, обвинив украинца в публичных призывах к терроризму, за что российский Уголовный кодекс предполагает от двух до пяти лет лишения свободы (ст. 205.2).

Реклама

Это уже второе уголовное дело, которое в России завели на украинского пранкера. В прошлом году российские правоохранители уже объявили Евгения Вольнова в международный розыск, а суд заочно арестовал его по обвинению в экстремизме.

Напомним, что пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на последнем этаже ТРЦ, где были расположены кинозалы, в которых находилось много детей. Согласно официальным данным, трагедия унесла жизни 60 человек.

Позже сам торговый центре снесли, но суд начал рассматривать дело о трагедиилишь спустя год после случившегося.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама