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В России не подтвердили слова Денисовой об освобождении украинских моряков

24 июля, 17:11

Российский омбудсмен заявила, что ни о каких решениях по этому вопросу ей не известно

Фото: AFP

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не подтвердила слова омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о достижении договоренности об освобождении украинских моряков, арестованных в РФ после инцидента в Керченском проливе.

"Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно", - сказал Москалькова журналистам.

Ранее Людмила Денисова заявила, что договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты. 

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родину", – сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал, что ему не известно о такой договоренности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным вопрос срочного возвращения на родину украинских моряков и других пленных. 

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Он отметил, что уверен в скором решение этого вопроса.

"Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Сроков конкретных я не могу предоставить. Не только моряки, но все наши политзаключенные", – добавил президент.

Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября. Решение суда коснулось 11 моряков: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Шевченко.


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Тег Денисова, Москалькова, пленные моряки

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Источник:

ТАСС

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