В России объяснили, почему Путину не выгодно замораживать конфликт на Донбассе

Замороженный конфликт на Донбассе не устраивает не только Украину, но и Россию.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

По его словам, в России не заинтересованы в прекращении огня на востоке Украины.

"Статус-кво неприемлем для Москвы. Его поддержание стоит все дороже, потому что экономика на Донбассе разрушена, а населения там довольного много – это не Абхазия с Южной Осетией и даже не Приднестровье. Кстати, в Приднестровье хоть какие-то заводы работают, а на Донбассе – практически ничего. Замораживать нынешний статус-кво – значит платить все больше. А за что? Кому нужны эти две "республики"?", – сказал Фельгенгауэр.

Он объяснил, что боевые действия на Донбассе – это способ дестабилизации в Украине, однако на время Чемпионата мира по футболу в России может быть и затишье на фронте.

"В принципе, прекращение огня на какое-то время возможно. И уже такие случаи были. Наверное, самый долгий период был после первого "Минска", где-то до конца октября [2014 года]. После Дебальцево тоже было сравнительно "тихо". То есть какое-то прекращение огня может быть (скажем, на период Чемпионата мира по футболу), а может и не быть. Но оно все равно будет очень коротким", – подчеркнул эксперт.

Фельгенгауэр добавил, что замораживание конфликта не устраивает Украину, не устраивает и Москву, и деятелей в Донецке и Луганске, а устраивает только Запад, потому что там хотели бы, чтобы эта проблема перестала мешать решать другие вопросы.

Ранее министр оборон Степан Полторак заявлял, что Россия ищет путь, как заморозить конфликт на Донбассе. Он обвинил Кремль в невыполнении Минских соглашений на протяжении четырех лет войны.

В свою очередь Путин подтвердил, что ситуация на фронте идет к замораживанию. Российский лидер объяснил, что нужно сделать для завершения войны на востоке Украины.