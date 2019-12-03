В России перевернулся автобус с украинцами: в МИД назвали число пострадавших

Посольство Украины следит за развитием ситуации вокруг ДТП в Воронежской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области

Вопреки озвученной в российских СМИ информации о 17 пострадавших в результате ДТП с украинцами в Воронежской области РФ, Министерству иностранных дел Украины известно лишь о восьми потерпевших.

Об этом 3 декабря сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"В результате происшествия восемь граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них – в тяжелом состоянии", – заявил дипломат, уточнив, что раненых госпитализировали в Богучарскую центральную районную клиническую больницу.

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В то же время Кирилич подтвердил, что перевернувшийся рейсовый автобус действительно находился на украинских регистрационных номерах и следовал из Запорожья в Ростов-на-Дону.

"Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ в Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ", – добавил начальник управления консульского обеспечения МИД.

Напомним, что 3 декабря на 763-м километре трассы М4-"Дон" в Богучарском районе Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус MAN, в котором находились 26 пассажиров и два водителя. Предварительной причиной случившегося называют погодные условия – началась метель и водитель не справился с управлением.

А в марте на окраине Москвы произошла другая крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате случившегося пострадали восемь человек.

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