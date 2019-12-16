В России показали сюжет с пленными украинцами на Донбассе: Генштаб ВСУ отреагировал

В Генштабе и Минобороны не подтверждают личность пленных украинских военных

Пленные украинские военные. Скрин

На российском пропагандистском телеканале "Россия 1" вышел сюжет с тремя украинскими военными, которые находятся в плену боевиков так называемой "ДНР".

По данным СМИ, пленными являются военные ВСУ Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.

Пантюшенко является командиром танка, который подбили под Донецком. Он находится в плену боевиков с января 2015 года.

Военнослужащие 3-го полка спецназначения старшина Сергей Глондар и младший сержант Александр Кориньков попали в плен 16 февраля 2015, когда выполняли боевую задачу вблизи Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько получили ранения, других взяли в плен. Известно, что их удерживали в Макеевской колонии.

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"Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится", – говорится в сюжете российского телеканала.

В Генеральном штабе Вооруженных сил и Министерстве обороны не подтверждают личность пленных украинских военных, которые появились в сюжете российского государственного телеканала "Россия 1" накануне, сообщает theБабель.

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В Генеральном штабе допускают, что выход такого сюжета может быть связан с анонсированным после саммита "Нормандской четверки" обменом пленными.

"Возможно, это связано с обменом. Это очень чувствительный вопрос, которым занимаются уполномоченные лица", - пояснили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что лидеры стран "Нормандской четверки" договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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