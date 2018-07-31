В России прижали организацию по отправке наемников на Донбасс: Тымчук сообщил детали
Российский спецслужбы используют "Союз десантников России" для "работы" на украинском направлении
Российские силовики взялись за "Союз десантников России" (СДР) за хищение средств. Эта организация занималась отправкой наемников на Донбасс для участия в войне с Украиной. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
По его словам, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против подозреваемых в руководстве этой организации, и провел обыски с изъятием документации. Также были и задержания.
"По нашей информации, есть и задержанные. Данная структура известна тем, что используется российскими спецслужбами для работы на украинском направлении. Следственные действия были обусловлены выявленными фактами масштабных финансовых махинаций руководства "Союза десантников России" – а именно, расхищением и "нецелевым использование" средств, которые выделялись "на организацию работы", – пишет Тымчук.
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Нардеп подчеркнул, что депутат Госдумы РФ Милонов дал указ главе СДР "замять" это дело, чтоб информация не разошлась в СМИ. Отмечается, что сам политик курирует деятельность этой организации и имеет отношение к финансированию и отправке наемников на Донбасс.
Как сообщалось, в Bellingcat показали наемников "Вагнера" на Донбассе. Российские боевики вооружены не хуже регулярной армии, а вот вычислены были по простым дорожным знакам. Международные расследователи опубликовали доказательства участия России в войне против Украины. Удалось рассекретить присутствие российских наемников из известной частной военной компании в боях за Дебальцево зимой 2015 года.
Напомним, недавно спецслужба Молдовы выявила более полусотни молдавских наемников, воюющих против ВСУ на Донбассе. Служба информации и безопасности Республики Молдова установила имена 56 ее граждан, воюющих в незаконных вооруженных формированиях боевиков.
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