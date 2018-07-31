В России прижали организацию по отправке наемников на Донбасс: Тымчук сообщил детали

Сегодня, 10:32

Российский спецслужбы используют "Союз десантников России" для "работы" на украинском направлении

Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Российские силовики взялись за "Союз десантников России" (СДР) за хищение средств. Эта организация занималась отправкой наемников на Донбасс для участия в войне с Украиной. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против подозреваемых в руководстве этой организации, и провел обыски с изъятием документации. Также были и задержания.

"По нашей информации, есть и задержанные. Данная структура известна тем, что используется российскими спецслужбами для работы на украинском направлении. Следственные действия были обусловлены выявленными фактами масштабных финансовых махинаций руководства "Союза десантников России" – а именно, расхищением и "нецелевым использование" средств, которые выделялись "на организацию работы", – пишет Тымчук.

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Нардеп подчеркнул, что депутат Госдумы РФ Милонов дал указ главе СДР "замять" это дело, чтоб информация не разошлась в СМИ. Отмечается, что сам политик курирует деятельность этой организации и имеет отношение к финансированию и отправке наемников на Донбасс.

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Как сообщалось, в Bellingcat показали наемников "Вагнера" на Донбассе. Российские боевики вооружены не хуже регулярной армии, а вот вычислены были по простым дорожным знакам. Международные расследователи опубликовали доказательства участия России в войне против Украины. Удалось рассекретить присутствие российских наемников из известной частной военной компании в боях за Дебальцево зимой 2015 года.

Напомним, недавно спецслужба Молдовы выявила более полусотни молдавских наемников, воюющих против ВСУ на Донбассе. Служба информации и безопасности Республики Молдова установила имена 56 ее граждан, воюющих в незаконных вооруженных формированиях боевиков.
Россия, Донбасс, наемники, Тымчук

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"Сегодня"

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