В России продлили арест украинских моряков: появилась реакция Украины

В МИД решительно осудили решение продлить содержание украинских военнопленных в СИЗО до конца октября

Украина осудила и выразила решительный протест против решения московского суда продлить арест 24 военнопленных украинских моряков, о чем 17 июля, в день оглашения решения, заявили в украинском МИД.

"Содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом", – говорится в опубликованном коммюнике.

Украинские дипломаты напомнили о решении Международного трибунала по морскому праву, который приказал немедленно и без предварительных условий освободить захваченные Россией суда и члены их экипажей.

"Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушения Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", – добавили в МИД.

Напоследок в министерстве выразили благодарность международным партнерам Украины за их солидарность в борьбе за освобождение удерживаемых Россией украинских моряков, а также два катера и буксир.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

Кроме того, на встрече со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой она обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

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