В России продлили до октября арест 6 из 24 военнопленных украинских моряков

Судья продлил на три месяца заключение украинцев Власюка, Гриценко, Драча, Зинченко, Головаша и Попова

Фото: AFP

Московский суд продлил еще на три месяца арест шести военнопленных украинских моряков, которых незаконно удерживают в России.

Как сообщил координатор стороны защиты, адвокат Николай Полозов, на закрытом заседании 17 июля Лефортовский суд российской столицы решил удовлетворить ходатайство следователей ФСБ о продлении ареста до 24 октября.

Решение было вынесено в отношении капитана 2-го ранга Дениса Гриценко, капитана-лейтенанта Сергея Попова, старшего лейтенанта Андрея Драча, а также старших матросов Богдана Головаша, Михаила Власюка и Вячеслава Зинченко.

Ожидается, что в ближайшее время будут рассмотрены аналогичные ходатайства и в отношении остальных моряков.

Стоит отметить, в настоящее время расследование уголовного дела завершено, моряки и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Напомним, ранее на переговорах со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

В то же время, как мы уже писали, по словам самого Путина, военнопленные украинские моряки могут быть освобождены только после завершения судебного разбирательства.

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