В России провели следственные действия над 11 украинскими моряками
Адвокат военнопленных рассказал, над кем из них уже провели следственные действия, в кому это еще предстоит
Вслед за плененным матросом Сергеем Цыбизовым в Москве продолжили незаконные "следственные действия" в отношении других военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Как сообщил координатор стороны защиты Николай Полозов, пленных украинцев и их адвокатов продолжают знакомить с результатами ранее назначенных экспертиз.
"Всего по состоянию на сегодняшний день следственные действия проведены в отношении 11 военнопленных моряков: Михаил Власюк, Юрий Будзыло, Сергей Цыбизов, Роман Мокряк, Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Сергей Попов, Андрей Эйдер, Юрий Безъязычный", – написал правозащитник на своей странице в Facebook.
По словам Полозова, в отношении остальных военнопленных следственные действия будут проводиться в последующие дни.
"Вместе с тем до истечение срока предоставления российскими властями отчета о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву остается 18 дней", – добавил юрист.
Напомним, в прошлом месяце Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов всех военнопленных украинских моряков, продлив срок их содержания под стражей до конца июля.
Кроме того, сообщалось, что трибунал ООН в субботу обязал Россию освободить две дюжины украинских моряков, катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".
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