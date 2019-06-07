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В России провели следственные действия над 11 украинскими моряками

7 июня, 17:27

Адвокат военнопленных рассказал, над кем из них уже провели следственные действия, в кому это еще предстоит

Фото: AFP

Вслед за плененным матросом Сергеем Цыбизовым в Москве продолжили незаконные "следственные действия" в отношении других военнопленных украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Как сообщил координатор стороны защиты Николай Полозов, пленных украинцев и их адвокатов продолжают знакомить с результатами ранее назначенных экспертиз.

"Всего по состоянию на сегодняшний день следственные действия проведены в отношении 11 военнопленных моряков: Михаил Власюк, Юрий Будзыло, Сергей Цыбизов, Роман Мокряк, Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Сергей Попов, Андрей Эйдер, Юрий Безъязычный", – написал правозащитник на своей странице в Facebook.

По словам Полозова, в отношении остальных военнопленных следственные действия будут проводиться в последующие дни.

"Вместе с тем до истечение срока предоставления российскими властями отчета о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву остается 18 дней", – добавил юрист.

Напомним, в прошлом месяце Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов всех военнопленных украинских моряков, продлив срок их содержания под стражей до конца июля.


Кроме того, сообщалось, что трибунал ООН в субботу обязал Россию освободить две дюжины украинских моряков, катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

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Тег Россия, пленные, военнопленные, пленные моряки

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