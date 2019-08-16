В России суд вынес новое решение по пленным украинским морякам

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Российский суд отклонил апелляционную жалобу первой группы военнопленных украинских моряков на продление их ареста до 24 октября.

Как сообщил в Facebook координатор юридической защиты моряков Николай Полозов, соответстующее решение было принято на заседании Московского городского суда 16 августа.

В первую шестерку военнопленных украинских моряков входили Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Попов. Заседание проходило в закрытом режиме, по требованию прокурора.

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"Позиция следователя и прокурора была следующей: "Основания, по которым избиралась и продлевалась мера пресечения, не изменились и не отпали". Данная позиция полностью удовлетворила судью Задорожную З.А., которая оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения", – пишет Полозов.

В свою очередь, сторона защиты заявила о необходимости выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву о незамедлительном освобождении 24-х украинских военных моряков, о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву, а также о нарушениях норм международного гуманитарного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции 1949 года "Об обращении с военнопленными", в части условий содержания военных моряков.

Напомним, что ранее в этот день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о достижении договоренности о возвращении Украине 24 моряков, которые были взяты Россией в плен. Ее российская коллега Татьяна Москалькова, в свою очередь, не смогла подтвердить эту информацию.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

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