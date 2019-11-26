В России украинца обвинили в контрабанде военной продукции: отправили в исправительную колонию

Подсудимый якобы хотел отправлять технику в другие страны

/ Фото: УНИАН

В России суд признал виновным гражданина Украины в попытке контрабанды продукции военного назначения. Об этом сообщили в ФСБ России.

"Гражданин Украины А. Чирва 1964 года рождения был задержан оперативниками регионального УФСБ при попытке незаконно вывезти с территории РФ в Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа "Су", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что обвиняемый якобы планировал поставить эту продукцию в другие страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнерами.

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Подсудимого приговорили к лишению свободы сроком на полтора года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Напомним, ранее оккупационные власти Крыма приговорили к полутора годам лишения свободы украинца за попытку въехать на полуостров. Подконтрольный России "Джанкойский районный суд" вынес 25-летнему жителю Херсонской области незаконный приговор – 1,5 года колонии строгого режима.

Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир": крымским татарам Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

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