В России задержали еще троих крымских татар

Накануне оккупанты провели у задержанных обыски по месту жительства

Фото: facebook.com/crimeansolidarity.

В России задержали еще троих крымских татар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c98/f23/5c9c98f23c321.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c98/f23/5c9c98f23c321.jpg 2019-03-28T11:52:52+02:00 Украина Накануне оккупанты провели у задержанных обыски по месту жительства

После вчерашних задержаний в оккупированном Крыму, сегодня в руки российских силовиков в Ростове-на-Дону попали еще трое крымских татар. Об этом сообщает в Facebook общественное движение "Крымская солидарность".

Отмечается, что задержали крымских активистов, у которых уже успели и обыски провести.

"Только что следствие сообщило о задержании еще троих крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров – гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО. В их домах вчера был произведен обыск в их отсутствие", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 27 марта, в Крыму оккупанты задержали 20 крымских татар. Как сообщала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, при задержании также российские силовики проводили обыски. Позже стало известно, что массовые обыски и задержания в Крыму оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир". Как сообщили в ФСБ, массовые обыски были "специальной операцией", а задержанные – "рядовыми членами и главарями" запрещенной оккупантами организации.

В тот же день в Киевском районном "суде" города Симферополь начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным и под арест попали первые пять крымчан – их оставили за решеткой до 15 мая.

В свою очередь постпред Украины обратился к генсеку ООН из-за массовых репрессий в Крыму. Владимир Ельченко считает, что последствием нарушений прав человека РФ во временно оккупированном Крыму должен стать мощный ответ со стороны международного сообщества.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России задержали еще троих крымских татар". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.