В России задержали еще троих крымских татар
Накануне оккупанты провели у задержанных обыски по месту жительства
После вчерашних задержаний в оккупированном Крыму, сегодня в руки российских силовиков в Ростове-на-Дону попали еще трое крымских татар. Об этом сообщает в Facebook общественное движение "Крымская солидарность".
Отмечается, что задержали крымских активистов, у которых уже успели и обыски провести.
"Только что следствие сообщило о задержании еще троих крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров – гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО. В их домах вчера был произведен обыск в их отсутствие", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 27 марта, в Крыму оккупанты задержали 20 крымских татар. Как сообщала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, при задержании также российские силовики проводили обыски. Позже стало известно, что массовые обыски и задержания в Крыму оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир". Как сообщили в ФСБ, массовые обыски были "специальной операцией", а задержанные – "рядовыми членами и главарями" запрещенной оккупантами организации.
В тот же день в Киевском районном "суде" города Симферополь начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным и под арест попали первые пять крымчан – их оставили за решеткой до 15 мая.
В свою очередь постпред Украины обратился к генсеку ООН из-за массовых репрессий в Крыму. Владимир Ельченко считает, что последствием нарушений прав человека РФ во временно оккупированном Крыму должен стать мощный ответ со стороны международного сообщества.
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