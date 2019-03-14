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В России завели дело на Вятровича: стала известна причина

Сегодня, 13:10

Сам чиновник назвал заявление СК РФ псевдоюридическим бредом, а их исторические выводы – смешными

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович. Фото: Facebook
В России завели дело на Вятровича: стала известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a36/690/5c8a36690d90c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a36/690/5c8a36690d90c.jpg Украина Сам чиновник назвал заявление СК РФ псевдоюридическим бредом, а их исторические выводы - смешными

Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. российские силовики заподозрили его в "совершении преступления против мира и безопасности человечества", проще говоря, в "реабилитации нацизма", сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным российского следствия, Вятрович систематическое отрицает "факты" якобы принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения.

В СК РФ напомнили о приговоре Международного военного трибунала, которым установлено, что "организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, и невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности".

Российское следствие ставит в один ряд попытки Вятровича к увековечиванию памяти об украинских бойцах, которые встали на защиту против агрессии РФ, с преступлениями нацистов.

В свою очередь сам Вятрович, который ранее уже развенчал один советский миф, напомнил российским силовикам, что ни он сам, ни политика национальной памяти Украины, ни украинская история не является в сфере юрисдикции России.

"Украина – суверенное государство, и какой-то псевдоюридический бред Российской Федерации не распространяется на территорию Украины и на меня как на ее гражданина. С исторической точки зрения "следствие" пришло к смешным выводам. В отличие от этого Комитета (СК РФ), я тщательно изучал материалы Нюрнбергского процесса, которые, к сожалению для "следователей", никогда не были изданы в полном объеме на русском языке. Очевидно, не случайно, так как именно в материалах Нюрнбергского процесса есть документы, которые свидетельствуют о борьбе Организации украинских националистов (ОУН) против нацизма. Очевидно, что эти документы противоречат установкам советской, а теперь – современной российской пропаганды о якобы коллаборационизме бандеровцев. Именно поэтому эти документы никогда не были опубликованы в Российской Федерации", – написал он в Facebook.

Напомним, в конце февраля Следком РФ завел уголовные дела на офицеров ГПУ и СБУ. В Москве "обиделись", что украинские следователи открыли уголовные производства на российских военных за агрессию в Керченском проливе, и решили дать "ответку".

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Тег Россия, уголовное дело, СК РФ, Вятрович

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