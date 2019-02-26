В российском СИЗО, где держат пленных украинцев, случился неприятный инцидент
А тем временем раненный военнопленный Сорока содержится в старой камере и без горячей воды
Состояние военнопленного сотрудника СБУ Василия Сороки, захваченного в Керченском проливе, все еще неважное, но россияне пообещали, что ему сделают операцию руки в гражданском медучреждении Москвы. Также в СИЗО возникла неприятная ситуация с родственниками других арестантов. Об этом написал в Facebook адвокат Сергей Бадамшин.
По его словам, сегодня он посетил украинца и рассказал, что российские врачи таки дали добро на операцию руки.
"В минувшую пятницу ему провели обследование в московской гражданской больнице, и врач назначил проведение операции на раненной руке. Дата операции пока не определена, в эти дни идет подготовка, анализы и.д. Ожидаемо, но ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трех сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало. Из-за разрыва и оттек ниже раны не сходит, объяснил врач. Спасибо ему за желание помочь и верность врачебному долгу. Также, по мнению специалистов, к которым я обращался, промедление с операцией может повлечь необратимые последствия. Надеемся, что в ближайшее время операция состоится и рука восстановится", – написал Бадамшин.
Он отметил, что украинец содержится в старой камере без горячей воды, но к бытовым сложностям относиться снисходительно и с юмором.
Также адвокат рассказал, что из-за решения вопросов по Сороке, сотрудники СИЗО отказали родным и близким других арестантов в свидании.
"Еще был сегодня утром неприятный инцидент в СИЗО, когда из-за организации консульской помощи сотрудники изолятора были вынуждены отказать в свиданиях родным и близким других арестантов. Люди приехали со всей страны, некоторые с детьми. Я рассказал об этом Сороке. Василий просил меня передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали к арестантам в приоритетном порядке", – сообщил Бадамшин.
Ранее Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.
А тем временем в России суд недавно рассматривал апелляцию на продление ареста для украинских моряков, который, впрочем, держались достойно.
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