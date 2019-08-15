В Ровенской области пьяный водитель сбил пешехода насмерть

Пьяный водитель в Ровенской области наехал на пешехода, который погиб, в другом ДТП регионе один человек получил ранения

Вследствие двух дорожно-транспортных происшествий в Ровенской области погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По информации правоохранителей, около 22 часов 14 августа в селе Острожец Млиновского района водитель автомобиля Ford S-Max, 40-летний местный житель допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части.

"В результате ДТП 20-летний житель села Острожец получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 1,92 промилле.

"Мужчину задержали … на данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", – уточнили в пресс-службе.

Другое дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев – Чоп в селе Гусары. Водитель автомобиля Renault Trafic, 34-летний житель Львова, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего один из пассажиров получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и политравмы. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Радивиловской больницы.

В данном происшествии водитель был трезв, проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

К слову, мы уже писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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