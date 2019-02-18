В руках – бумажные ангелы, на глазах – слезы: в Украине почтили память героев Небесной Сотни
Президент Украины в Ивано-Франковске возложил цветы у памятника героя Небесной сотни Романа Гурика и почтил память всех героев
В понедельник, 18 февраля, по всей Украине чтят память героев Небесной Сотни. Так, президент Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковскую область возложил цветы у памятника героя Небесной Сотни Романа Гурика.
Глава государства помолился за всех героев, поблагодарил и назвал их нашими "ангелами-хранителями", тем самым напомнив, что "герои не умирают".
Кроме того, мероприятия в честь годовщины Майдана прошли и в других городах Украины.
Во Львове флаг Украины, который вместе с местными студентами прошел всю Революцию Достоинства, торжественно подняли у здания Ратуши. Почтить героев Небесной Сотни на главной площади города собрались более сотни горожан. А поднимал флаг – брат погибшего на Майдане Богдана Сольчаника. После этого все вместе спели гимн Украины.
Кроме того, в Центре Довженко провели открытый показ документального фильма "Майдан". Это хроника событий Революции Достоинства 2013-2014 годов, где рассказывают о мирных митингах на Майдане и кровавых уличных боях между правоохранителями и протестующими. Фильм посмотрело около 700 зрителей.
К слову, в 19:00 в Центре Довженко также будут транслировать художественный фильм "Киборги". Кинопоказ – открытый, вход – свободный для всех желающих.
Также уже второй год подряд Львов приобщается к тихой акции "Ангелы памяти", когда школьники вместе с семьями Героев Небесной Сотни украшают аллею в центре города символическими бумажными ангелами.
Винница, как и многие другие города Украины, также присоединилась к "ангельской акции". Тысячи бумажных ангелочков развесили на деревьях по всему городу и области. В 11 утра на главной площади родители погибших героев и все желающие зажгли лампадки и возложили цветы к монументам Героев. В руках – бумажные ангелы, на глазах – слезы. Сто двадцать лампадок и ангелочков принесли к монументу Героев Небесной Сотни. Именно столько людей погибло 5 лет назад на Майдане.
Напомним, в Вашингтоне тоще прошли траурные мероприятия, которыми почтили память Героев Небесной Сотни. В этом году памятная церемония по погибшим Героям прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.
Скорбное мероприятие началось с исполнения песни "Пливе кача", под которую пять лет назад в последний путь провожали с Майдана погибших героев.
Как известно, в Украине День Героев Небесной Сотни отмечается 20 февраля в честь подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Именно 20 февраля 2014 г. погибло больше всего активистов Евромайдана.
В общем революционные события зимы 2013-2014 годов унесли жизни более ста активистов Майдана. Кроме украинцев жертвами режима Януковича стали этнические белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость – в Небесную Сотню.
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