В Румынии задержан грузовик из Украины с сигаретами на 450 тыс. долларов

Водитель грузовика использовал фальшивые документы, чтобы провезти табачные изделия под видом деревянных брикетов

Фото: Pixabay

В Румынии задержан грузовик из Украины с сигаретами на 450 тыс. долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/835/140/5c58351406380.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/835/140/5c58351406380.jpg 2019-02-04T15:33:00+02:00 Украина Водитель грузовика использовал фальшивые документы, чтобы провезти табачные изделия под видом деревянных брикетов

На контрольно-пропускном пункте между Украиной и Румынией был задержан грузовой автомобиль с контрабандными табачными изделиями на сумму более 450 тысяч долларов. Инцидент произошел в субботу, 2 февраля. Данные румынской пограничной полиции указывают, что данное транспортное средство ехало из Закарпатской области.

На румынский пункт пропуска "Халмеу", граничащий с украинским КПП "Дьяково" заехал грузовик с прицепом на венгерской регистрации. Согласно предоставленным документам, 40-летний мужчина вез деревянные брикеты из Украины в Венгрию.

При углубленном осмотре автомобиля пограничники и представители таможни обнаружили контрабандный товар. В кузове грузовика находилось 414 500 пачек сигарет на сумму около 450 тысяч долларов.

Грузовик и сигареты конфисковали. Нет достоверной информации о том, как партия контрабандных сигарет пересекла украинский пункт пропуска "Дьяково". На данный момент грузовик и контрабандные сигареты конфискованы.

Сайт Сегодня ранее писал, что в Черниговской области разоблачен подпольный табачный цех.

Кроме того, ранее сообщалось, что пограничникам Сумской области удалось предотвратить контрабанду женской обуви в Россию.

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