Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Румынии задержан грузовик из Украины с сигаретами на 450 тыс. долларов

Сегодня, 15:33

Водитель грузовика использовал фальшивые документы, чтобы провезти табачные изделия под видом деревянных брикетов

Фото: Pixabay
В Румынии задержан грузовик из Украины с сигаретами на 450 тыс. долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/835/140/5c58351406380.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/835/140/5c58351406380.jpg Украина Водитель грузовика использовал фальшивые документы, чтобы провезти табачные изделия под видом деревянных брикетов

На контрольно-пропускном пункте между Украиной и Румынией был задержан грузовой автомобиль с контрабандными табачными изделиями на сумму более 450 тысяч долларов. Инцидент произошел  в субботу, 2 февраля. Данные румынской пограничной полиции указывают, что данное транспортное средство ехало из Закарпатской области.

На румынский пункт пропуска "Халмеу", граничащий с украинским КПП "Дьяково" заехал грузовик с прицепом на венгерской регистрации. Согласно предоставленным документам, 40-летний мужчина вез деревянные брикеты из Украины в Венгрию.

При углубленном осмотре автомобиля пограничники и представители таможни обнаружили контрабандный товар. В кузове грузовика находилось 414 500 пачек сигарет на сумму около 450 тысяч долларов.

Грузовик и сигареты конфисковали. Нет достоверной информации о том, как партия контрабандных сигарет пересекла украинский пункт пропуска "Дьяково". На данный момент грузовик и контрабандные сигареты конфискованы.

Сайт Сегодня ранее писал, что в Черниговской области разоблачен подпольный табачный цех.

Кроме того, ранее сообщалось, что пограничникам Сумской области удалось предотвратить контрабанду женской обуви в Россию.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Румыния, сигареты, пограничники, Закарпатье, контрабанда

Вы сейчас просматриваете новость " В Румынии задержан грузовик из Украины с сигаретами на 450 тыс. долларов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое иностранцев пытались дать взятки украинским пограничникам

Вчера, 12:15

От неправомерных предложений стражи границы отказались

Контрразведчика СБУ и командира воинской части поймали на взятке

30 января, 11:22

Майор СБУ и боевой офицер "крышевали" контрабанду российских сигарет

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях