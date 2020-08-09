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В рядах ВСУ еще одна смерть от COVID-19: умерла военнослужащая

9 августа, 17:37

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Число заболевших среди украинских военных в последнее время возросло

Коронавирусная инфекция, которая не убавляет темпы распространения в Украине, унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это уже шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

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Как рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ, летальный случай зафиксировали в Житомирской области. Выяснилось, что женщина с 24 июля находилась на амбулаторном лечении дома, но из-за ухудшения состояния 2 августа ее госпитализировали. 3 августа больную подключили к аппарату ИВЛ, но ее жизнь спасти не удалось – женщина умерла утром 9 августа.

Также в командовании отметили, что на данный момент в рядах ВСУ COVID-19 болеют 305 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии победить коронавирус удалось 681 военнослужащему. На изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находятся 795 человек.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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