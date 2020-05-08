В рядах ВСУ обнаружили четыре новых случая COVID-19

В Командовании медицинских сил рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

В рядах Вооруженных силах Украины за сутки обнаружили четыре новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, в Командовании отметили, что, по состоянию на утро 8 мая в рядах ВСУ коронавирус подтвердили у 33 человек. За период пандемии выздоровели 52 человека, двое военнослужащих умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) остаются 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня – 47 человек.

В тренде Вирусолог объяснила, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса

Трое военных проходят лечение в больницах, состояние их здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Реклама

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", – отметили в сообщении.

Отметим, что о первом случае инфицирования в ВСУ сообщили 2 апреля – вирус обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя. Она же стала и первым выздоровевшим пациентом-военным.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока невозможно определить количество бессимптомных людей, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама