В рядах ВСУ снова вспышка коронавируса: десятки заболевших за сутки

Всего в армии остаются инфицированными 265 человек

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки зафиксировали 34 новых случая коронавируса.

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Об этом сообщили в командования Медицинских сил ВСУ на официальной странице в Facebook.

Так, по состоянию на 10 часов утра 6 августа в Вооруженных силах Украины инфицированы коронавирусом оказались 265 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19: из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, а на лечении в домашних условиях – 25 человек. Состояние здоровья военных – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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При этом за все время пандемии выздоровел 661 представитель ВСУ, было зафиксировано пять летальных случаев.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 588 человек.

Отметим, что за прошедшие сутки, 5 августа, COVID-19 диагностировали у 1318 украинцев.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

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