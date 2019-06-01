В ряде областей Украины обесточенными остаются 53 населенных пункта
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщают спасатели
В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 53 населенных пунктов в трех областях. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Сумская область – 30 населенных пунктов, Черкасская – 20 и Кировоградская – три, сообщает официальный сайт ГСЧС в субботу, 1 июня, утром.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, На территории Ивано-Франковской области прошли сильные ливни. В результате осадков в виде дождя и града в городе Калуш, был подтоплен микрорайон Подгорки: 10 дворов и 12 частных приусадебных участков.
Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни людей были эвакуированы и тысячи домохозяйств были затоплены. Уровень рек поднялся на 4 метра.
В общем, после паводков в Ивано-Франковской и Закарпатской областях остаются подтопленными десятки жилых домов и домохозяйств.
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