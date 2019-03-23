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В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта – ГСЧС

Сегодня, 08:36

Подразделения ГСЧС за текущие сутки ликвидировали более 60 поваленных деревьев

В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта – ГСЧС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/75e/cc1/5c875ecc1ebd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/75e/cc1/5c875ecc1ebd0.jpg Украина Подразделения ГСЧС за текущие сутки ликвидировали более 60 поваленных деревьев

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 94 населенных пункта в шести областях. Об этом пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 94 населенных пункта в 6 областях Сумская – 30 н.п., Полтавская – 16 н.п., Днепропетровская – 20 н.п., Черниговская – 13 н.п., Донецкая – 12 н.п., Запорожская – 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате пятничной непогоды в Чернигове сильным шквалистым ветром повреждено покрытие крыши магазина на площади 700 кв.м. и кровли офисного здания на площади 300 кв.м.

Подразделения ГСЧС за текущие сутки ликвидировали более 60 поваленных деревьев. Спасатели отметили отсутствие жертв и пострадавших.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Накануне в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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Тег ураган, Украина, ГСЧС

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