СБУ назвала имена российских офицеров, командовавших обстрелом Мариуполя в 2015 году

Вчера, 15:08

В результате той атаки "Градами" погибли 30 человек, ранения получили почти сотня мирных жителей


Служба безопасности Украины установила и задокументировала, что обстрелом мирных районов Мариуполя в январе 2015 года командовали российские высокопоставленные офицеры, а сам удар был нанесен из российских "Градов", завезенных из РФ. Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, материалы расследования СБУ будут переданы в Международный суд ООН по иску Украины относительно нарушений РФ международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

"Речь идет о трагических событиях, которые произошли в Мариуполе в связи с обстрелом района Восточный, которые имели место 24 января 2015 года. В результате обстрелов мирного города в этот день погибли 29 украинских граждан и еще 92 получили ранения. Кроме этого, снаряды попали из БМ-21 "Град" в жилые дома и нежилые помещения, в частности, попали на рынок".

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Оперативникам было установлено и задокументировано, что данные преступления совершили кадровые российские военные, отметил глава СБУ.

"В частности, этот террористический акт был совершен при помощи двух штатных реактивных дивизионов ВС РФ. С территории России операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович. Во временно оккупированном Донецке обстрелами руководил полковник ВС РФ Цаплюк Александр Йожефович, позывной – "Горец". Координацию действий российских реактивных дивизионов совершал подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной – "Югра". Нами установлено непосредственное участие в обстрелах подразделений 200-ой Печенгской отдельной мотострелковой бригады и второй гвардейской таманской мотострелковой дивизии. Это бывшая пятая отдельная гвардейская таманская мотострелковая бригада".

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Грицак также подчеркнул, что зафиксированы "поминутно события с момента пересечения этими двумя ракетными дивизионами границы с РФ и Украиной, и аж до их выезда на позиции".

Кроме того глава СБУ сообщил, что 11 лицам – семь военных РФ и четыре боевика-украинца – объявлено о подозрении и всех их объявили в розыск. В дальнейшем планируется объявление в международный розыск.

Напомним, 24 января 2015 года из "Градов" были обстреляны жилые кварталы Мариуполя. Среди множества жертв оказались и дети.

Тогда же в ОБСЕ заявили, что Мариуполь обстреляли с территории, подконтрольной боевикам "ДНР". Наблюдатели насчитали 19 ракетных ударов, но уверены, что их было больше.
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"Сегодня"

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