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В СБУ прокомментировали сообщение, что экс-глава "ЦИК ДНР" сдался

Сегодня, 13:34

Роман Лягин организовал "псевдореферендум" в Донецке и его сейчас обвиняют в государственной измене

Роман Лягин
Роман Лягин. Фото: Facebook
В СБУ прокомментировали сообщение, что экс-глава "ЦИК ДНР" сдался //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb0/888/5c7fb08888eb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb0/888/5c7fb08888eb0.jpg Украина Роман Лягин организовал «псевдореферендум» в Донецке и его сейчас обвиняют в государственной измене

Один из главарей боевиков, бывший глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин не сдавался Службе безопасности Украины в рамках программы "Тебя ждут дома".

"Мы опровергаем эту информацию", – заявили в пресс-центре СБУ.

В то же время в спецслужбе отметили, что в украинском суде на сегодняшний день рассматривается дело по заочному обвинению в государственной измене Романа Лягина.

Как сообщалось, народный депутат от "Самопомощи" Наталия Веселова сообщала, что Роман Лягин сдался СБУ. По ее словам, он в мае 2014 году организовывал "псевдореферендум". Но в итоге руководство боевиков "бросило его на подвал" за то, что тот начал выражать недовольство, а после этого он сбежал в Россию и побывал там в тюрьме.

Как мы писали в 2016 году, донецкие боевики избавились от "председателя Центризбиркома ДНР". Его заподозрили в нарушении трудовой дисциплины и личном обогащении.

Уже в 2017 году Лягин говорил, что люди в "ДНР" были одурачены, а теперь живут в пародии на государство. Он также признался, что оккупированные территории держатся на терроре.

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Тег СБУ, Донбасс, боевик

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Источник:

Интерфакс-Украина

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